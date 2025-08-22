バンダイスピリッツは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル&ブーケ」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月22日16時より予約受付開始。2026年2月発送予定。

「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル&ブーケ」は、現在テレビ朝日系列で放映中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で、ゴジュウジャーのライバル組織として登場するブライダンの幹部、ファイヤキャンドルとブーケのフィギュア。

本商品は、漫画家およびキャラクターデザイナーとして活躍する高河ゆん氏によるフィギュア化用描きおろしイラストをベースに制作。キャラクターの特徴的な表情や劇中衣装の細やかな装飾を忠実に再現した。瞳や顔の紋様も彩色により再現しており、衣装の質感も艶感の調整により表現している。

また本商品は別売りの「アクションヒーロー」シリーズと合わせたサイズ感を採用。展開済みのアクションヒーローシリーズと並べて飾ることができ、幅広いディスプレイが楽しめる。

さらに本商品の商品化にあたり、ファイヤキャンドル役・三本木大輔氏とブーケ役・まるぴ氏両名より熱量たっぷりのコメントも寄せられており、プレミアムバンダイの商品詳細ページに掲載している。

セット内容は、ファイヤキャンドル本体、ブーケ本体、ディスプレイ用パーツ一式。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映