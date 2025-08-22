西武園ゆうえんちでは、TVアニメ『出禁のモグラ』・TVアニメ『鬼灯の冷徹』とのコラボイベント「“あの世”と“この世”のハロウィンパーティ」を2025年9月12日(金)～10月31日(金)に実施する。

西武園ゆうえんちは今年開業75周年、また、2025年は昭和100年となることから、この特別な期間を「昭和100年大祭典」と銘打ち、どの世代も、それぞれが思い描く昭和を体験できる数多くのイベントを次々と展開していく。

本イベントは、「昭和×ハロウィン」に、“この世”を描いた『出禁のモグラ』・“あの世”を描いた『鬼灯の冷徹』の世界を融合させた、思いっきりはしゃげてゾクゾクわくわくする、西武園ゆうえんち初となるハロウィンイベント。西武園ゆうえんちの熱気・活気あふれる「夕日の丘商店街」では、まるで『出禁のモグラ』に登場する「抽斗通り」に迷い込んでしまったかのような体験を味わえる。

また、10月26日(日)にはTVアニメ『出禁のモグラ』の声優陣を招いたトークショーを開催。大河元気(真木栗顕役)、藤井ゆきよ(桐原八重子役)、武内駿輔(猫附藤史郎役)が、西武園ゆうえんちならではの、怪しくも楽しいハロウィンパーティをお届けする。各詳細は特設サイトにて。

(C)江口夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会

(C)江口夏実・講談社／「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会