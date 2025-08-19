GENDA GiGO Entertainmentとアソビシステムは、共同で新たなエンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND(カワイイモンスターランド/KML))」を、2025年冬にオープンする。

2015年、原宿で世界中のファンを魅了した伝説的レストラン「KAWAII MONSTER CAFE(カワイイモンスターカフェ/KMC)」は、アーティスト・増田セバスチャンのプロデュースにより誕生。「誰も見たことがない新しいTOKYO＝MONSTER」というコンセプトのもと、世界中のファッションやカルチャーを飲み込み、オリジナル文化を生み出す街・TOKYOを体現した。カラフルでフォトジェニックな空間と体験が、国内外から70万人以上を集め、SNSでも話題を呼んだKMCは、2021年に惜しまれつつ閉館。しかし、そのブランドアイデンティティを継承したアミューズメントパークブランドがついに、2025年に誕生する。

KMLは、"昔、原宿の地下には巨大な遊園地があった”というストーリーを基に、原宿地下でその一部を発掘・再現。KAWAII満載のカラフルなTOKYO体験を提供する「KAWAIIのアミューズメントパーク」として、世界一フォトジェニックなエンターテイメント空間を提供する。オープン日は2025年冬を予定。TOKYOの魅力を世界に発信する新たなランドマークとして、日本の流行を醸成する国内若年層やファミリー層をはじめ、インバウンド観光客が訪れる原宿の新名所が誕生する。

■「KAWAII MONSTER LAND」とは？

アーティスト・増田セバスチャンがプロデュースする“KAWAIIのアミューズメントパーク”ブランドであり、モンスターの遊び場。原宿・竹下通りの地下に広がるカラフルな遊園地では、スイーツ型のモンスターライド、フォトジェニックなフード＆ゲーム、モンスターガールのライブショーが次々に展開される。

＜施設概要＞

店舗名：KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -

住所：東京都渋谷区神宮前1-16-4竹下通りスクエア地下1階

営業時間：10:00～21:00(予定)

営業面積：122坪

オープンに向けた最新情報を発信するため、X、Instagram、TikTokなどのSNSアカウントを開設。

■モンスターガール募集開始

原宿・竹下通りにオープンする“KAWAII”のアミューズメントパーク『KAWAII MONSTER LAND』で、ゲストをランドの世界観に誘うアイコンキャスト「MONSTER GIRL」を募集する。

募集対象：20歳以上、KAWAIIカルチャーに情熱を持つ方

応募方法：公式ウェブサイトの専用フォームよりエントリー

募集期間：2025年8月18日～9月15日(予定)