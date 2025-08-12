アミューズメント事業を全国に展開するNEXUSグループは、社会貢献活動の一環として夏休み期間中の8月4日(月)に今年も御殿場工場を一般開放。子ども向けお仕事体験イベント「2025 Kids Racing Garage Experience & Tour Hosted by D'station Racing」を実施。本イベントは今年で5年目の開催となる。

D'station Racingは、日本国内のみならず世界を舞台にレース活動をしており、「FIA World Endurance Championship (アメリカ・ドイツ・フランス・イタリア・日本・バーレーン) WECシリーズ」「Asian LeMans Series Schedule (ドバイ・アブダビ) アジアン・ルマン」「GTワールドチャレンジ・アジア (アジア・日本)」「SUPER GT (日本)」と、国内有数のトップレベルを誇るプライベートチーム。

  • 2025 AUTOBACS SUPER GT Round4　FUJI GT SPRINT RACEで見事W優勝！D'station Racing 777号車

整備体験した車両は、前日まで富士スピードウェイで開催されていた「2025 AUTOBACS SUPER GT Round4 FUJI GT SPRINT RACE」で見事に、レース1、レース2でW優勝の快挙を達成した、D’station Racing 777号車を用意。チームメカニックによる、レースさながらのスピーディーなタイヤ交換が実演披露されたほか、子どもたちもタイヤ交換体験や給油作業に挑戦した。

今年も、スペシャルなサプライズを用意。スーパー耐久 ST-Xクラスに参戦中の ＃777 D'station Vantage GT3をエンジンが掛けられる状態でキープし、子どもたちに本物のレース車両の響くエンジンサウンドが披露された。さらに数名の子どもは、エンジン始動体験にも挑戦した。

毎年の恒例、ボディーカウル類やホイールの清掃を体験し、本物のレーシングマシンに直に触れた経験が夏休みの思い出に。このお仕事体験から、D'station Racing のキャップとシャツを着た子どもたちがサーキットにも足を運び、D'station Racingを応援する子どもたちが増えたという。

◎D'station Racing ドライバー 兼 チームマネジングディレクター 藤井誠暢のコメント
モータースポーツは、身近なようでそうではありません。でも、すごく夢のある世界が広がっています。我々 D'station Racing としては、モータースポーツをもっと皆さんの身近に感じて頂きもっと盛り上げられるように、こうした社会貢献活動を今後も続けていきます。

  • SUPER GT Round4　FUJI GT SPRINT RACEで見事W優勝した、藤井誠暢 選手と、チャーリー・ファグ選手

今年の『2025 Kids Racing Garage Experience & Tour Hosted by D’station Racing』は、NEXUSグループが展開するSDGsの一環および社会貢献活動の一環として、夏休み期間の子どもたちにとって素晴らしい体験に。また、D'station Racingのスタッフ一同にとっても大いに楽しく、感動的な一日となった。