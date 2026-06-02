Dannie May、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』OP主題歌曲書き下ろし

Dannie Mayが、2026年7月7日（火）より放送・配信開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのオープニング主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろしたことを発表した。
公開されたアニメの第2クール本PVにて、新曲「BAD 遺伝子」の音源が初解禁。作詞・作曲をマサ（Vo./Gt.）、編曲を田中タリラ（Vo./Key.）が手掛けた今作は、「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲。とびきりの攻撃性の中に少しだけの愛情と甘えが同居する、Dannie May渾身のロックチューンがアニメの新たな激しい戦いを鮮やかに彩っている。
Dannie Mayは今年、「JAPAN JAM 2026」への2年連続出演に加え、「METROCK 2026」への出演など大型フェスでも確かな存在感を確立。さらに今秋には、バンド結成当初からの目標であったZepp DiverCity公演を含む東名阪ワンマンツアー「YOKAI」の開催を控えており、ライブシーンにおける動員を急速に拡大している。
■マサ（Vo./Gt.） コメント
「盛大な親子喧嘩を」とのことで思春期の迸るようなイライラを曲にしました。
「分かり合うまでの数センチが遠いのさ」。うん。分かります。僕も中学生の時そうでした。
いつか僕が親になった時もそう思うのでしょうか。
とびきりの攻撃性に少しだけの愛情と甘えを込めて。たくさんの人に聴いてもらえると嬉しいです。
＜リリース情報＞
Dannie May
「BAD 遺伝子」
（TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールオープニング主題歌）
作詞：マサ
作曲：マサ
編曲：田中タリラ
レーベル：SKID ZERO
※リリース詳細は後日発表
＜ライブ情報＞
Dannie May TOUR 2026「YOKAI」
10月3日（土）愛知：NAGOYA CLUB QUATTRO
10月4日（日）大阪：BIGCAT
10月9日（金）東京：Zepp DiverCity
チケット情報 各種先行受付URL：https://eplus.jp/sf/word/0000134814
公式サイト：https://danniemay.com/