入園無料のアミューズメントパーク・富士急ハイランドは、世界的スケートボードWEBメディアTHE BERRICS(米国カリフォルニア州)がプロデュースする、スケートボードエリア「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」にて、スケートボード文化と日本の魅力が融合したスケートボード・カルチャー・フェスティバル『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』を2025年8月23日(土)～24日(日)に開催する。

『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』は、THE BERRICSとのコラボレーションによるスケートボードプラザ「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」のオープンにあわせて開催されるスケートボード・カルチャーの祭典。目玉となるのは、日本初上陸となる世界最高峰のスケートバトル大会「Battle At The Berrics(BATB)」。東京五輪、パリ五輪をはじめとする国際大会や、歴代「BATB」で活躍した国内外のトップスケーター8名が、優勝賞金100万円をかけて、1対1でスケートボードのトリックを競い合う。目の前で繰り広げられる、ワールドクラスのトリックは要注目。このほか、RED BULL所属のDJによるパフォーマンスや、スケートボード初心者向けの無料レッスン、会場限定Tシャツやオリジナルフードの販売など、様々なコンテンツが用意される。

さらに、イベント期間中は一部プラザを滑走開放。THE BERRICSがプロデュースしたプラザでのファーストトリックのチャンスとなっている。また、オープン記念SNSキャンペーンも開催。「＃fujiberriqs」をつけてInstagramに投稿すると、先着で「オリジナル絵馬」がプレゼントされる。各詳細はイベント特設サイトにて。

●オープニングイベント『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』詳細

世界のスケートボードシーンをリードするBERRICSが日本に初上陸。雄大な富士山を背景に、スケートボード文化と日本の魅力が融合した今までにないスケートボード・カルチャー・フェスティバルとなっている。※入場、イベント観覧は無料。

【日程】

8/23(土) 11:00～18:00

8/24(日) 10:00～18:00

※富士急ハイランド開園時間 9:00～20:00

※雨天中止

【会場】

富士急ハイランド内「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」※8/23(土)オープン

1. Battle At The Berrics | 8月24日(日)

世界最高峰のスケートバトルが日本初開催！国内外のトップスケーター8名が集い、1 vs 1でスケートボードのトリックを競い合う。優勝賞金100万円。目の前で繰り広げられる、ワールドクラスのトリックに注目したい。

2. SKATE BEAT | 8月23日(土)・24日(日)

RED BULL所属 DJによるライブパフォーマンス。HIP HOP、R&B、Lo-Fiなど様々なジャンルの音楽をプレイし、会場の雰囲気をより一層盛り上げる。

3. SKATE EATS | 8月23日(土)・24日(日)

スケートボードの本場LAで人気のソウルフードや、スケートボードにちなんだオリジナルメニューを楽しむことができる飲食エリア。対象店舗で購入すると、オリジナルステッカーがプレゼントされる。

＜対象店舗＞

・Natural Junkies

・STANLEY CAFE & BAR

・EAT

※ステッカーは1会計につき1枚

※在庫がなくなり次第終了

STANLEY CAFE & BAR

4. SKATE CHALLENGE | 8月23日(土)

スケートボードに挑戦したい人を応援する初心者体験エリア。デッキやヘルメットを無料でレンタルすることができ、スケートボードコーチによるレッスン付きで、誰でも気軽にスケートボードデビューできる。 ※スケートプラザの一般滑走開放は、8月23日・24日の両日

●会場限定グッズ

FUJI BerriQs SKATE PLAZAのロゴや、アイコンが大きくデザインされたオリジナルTシャツを会場限定で販売。

オリジナルTシャツ

●SNSキャンペーン

「＃fujiberriqs」をつけてInstagramに投稿すると、先着で「オリジナル絵馬」をプレゼント。

※当日受付にて投稿した画面を提示

※在庫がなくなり次第終了