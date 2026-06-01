Kohjiya、武道館初日後に「Lost Friends」MVサプライズ公開

Kohjiyaが、6月1日（月）に開催された日本武道館2DAYS公演の1日目を成功に終え、「Lost Friends」のミュージックビデオをサプライズリリースした。

「Lost Friends」は、Kohjiyaがキャリアを重ねていく中で、地元から共に歩んできた仲間との別れや、その過程で抱えた苦悩を率直に綴った楽曲。ミュージックビデオでは、情緒的な映像表現とKohjiyaが淡々とスピットするシーンが印象的に差し込まれ、楽曲のテーマ性をより深く際立たせる作品に仕上がっている。

日本武道館2DAYSの初日を終えた直後というタイミングでの公開は、Kohjiyaからファンへのサプライズギフトであると同時に、アーティストとしての勢いと存在感を改めて印象づけるものに。初日には数々のサプライズが用意されていたこともあり、続く2日目の公演でKohjiyaがどのような演出や発表を用意しているのか、ファンの期待はさらに高まる。

Instagram https://www.instagram.com/kohjiya

TikTok https://www.tiktok.com/@kohjiya

YouTube https://www.youtube.com/@kohjiya