Mリーグ機構は、「Mリーグ2025-26パブリックビューイング」を2025年9月15日(月)に開催することを決定した。

観戦チケットは、2025年9月1日(月)正午よりサポーター先行販売、2025年9月3日(水)正午より一般販売を開始。いずれも先着順での販売となる。

本イベントでは、Mリーグ2025-26シーズンの開幕戦を大型スクリーンで観戦できるほか、同日同会場にて開幕式も実施される。また、来場者全員に、チーム応援用のバルーンがプレゼントされる。各詳細は公式サイトにて。

■「Mリーグ2025-26開幕式・パブリックビューイング」概要

会場：ベルサール汐留

開催日程：2025年9月15日(月)

開催時間：開場16時30分／開幕式17時30分／試合開始19時(23時ごろ終了予定)

対戦チーム：EARTH JETS・赤坂ドリブンズ・BEAST X・U-NEXT Pirates

会場解説：決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表

チケット金額：9,000円(税込)※バルーン付

チケット販売枚数：684席(全席自由席)

イベント内容：試合観戦(パブリックビューイング)、試合開始前に同会場にてMリーグ2025-26の開幕式を実施

チケット販売期間：サポーター先行販売は2025年9月1日(月)12時(正午)より、一般販売は2025年9月3日(水)12時(正午)より先着順で販売