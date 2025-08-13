お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が6日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。両親のエピソードを披露した。

又吉が見る“他界した父の夢”

又吉直樹

3年ほど前に父親が他界し、「家族が集まったとき、親父の夢を見るかどうかの話になった」という又吉。続けて、「俺はめちゃくちゃ見る」と打ち明け、「公園でロケやってたら、公園の外をおとんがコンビニの袋を持って歩いてんねん」と夢の内容を吐露。「おとん、生きてたんや! と思って。“すみません、しゃべってきていいですか?”って」「“みんな心配してるぞ。どこ行くん?”って。“散歩してるだけや”って、全然愛想よくない」と話し、「いろんなパターンを見る。寝てるおとんを見たりとか」としんみり語った。

また、母親も父親の夢を見るそうだが、「おかんはホンマふざけんし、ボケてるところも見たことない。あったこと思ったことを、素直にしゃべるだけ」と前置きしながら、「“こんな大きい白いヘビが寝てたよ。だから、お父さん、天国行けたんやなと思った”って言ってて。おかんの感性ヤバない?」と苦笑い。「どんな感性してんの? この人と思った。たまに理解できひんこと言う」と話しつつ、「そう解釈すんのやって思って。寝てるヘビをおとんとして疑ってないし、そこに一切の説明は挟まない」と感嘆していた。