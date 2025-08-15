夏の海水浴場やプールには必要不可欠な頼れる存在、ライフセーバー。

おやっ? こんな海辺にも沖をじっと見つめる1匹のワンコが。その凛々しい横顔は、おそらく救助犬でしょうか。なんとも頼もしげな姿を見せていますが……。

「救助犬ですか?」って聞かれたよ。

いえ、ただの泳ぎが苦手なハスキーです😅

ポストしたのはXユーザーのmoto(@motoro_ka)さん。黄色いライフジャケットを着て、波打ち際に伏せながら沖をじっと見つめるのは、シベリアンハスキーのはる君(4歳・男の子)です。

通りがかった人から「救助犬ですか?」と声を掛けられるのも納得。それほど、落ち着いた風格と頼もしさを漂わせています……が、飼い主さんいわく「ただの泳ぎが苦手なハスキー」なのだとか。堂々とした見た目と、実は泳ぎが苦手というギャップが可愛くてたまりませんよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、7.7万件のいいねを獲得(8月13日時点)。「救助され犬ワン」「顔は凛々しくていつでも救助に行けますってオーラありますね」「いざとなれば助けてくれそうな佇まい」「こ、これは 沖を監視する救助隊にしか見えない」「こんなにカッコイイのに泳ぎ苦手なの可愛すぎる」「いかにも助けてくれそうな貫禄をお持ちです」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの注目を集めたはる君。さらに詳しい話を投稿主のmotoさんにお聞きしました。

── この時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

海に到着した時から、はるは大きいし目立つカラー(黄色と黒)のライフジャケットを着ていたので、色んな方から声を掛けて頂きました。その中のお一人に「救助犬ですか?」と質問されました。すぐに「見せかけだけで、泳ぎ苦手なんです」と答えました。

小さい頃から、泳ぎは苦手で足が着かない所へは行きたがらないのですが、水に浸かるのは好きみたいです。足が着かない所へ連れて行くと、少しは泳ぎましたが楽しくなさそうでした。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

ほぼ毎日お散歩で川を眺めています。「今日も川見てるの?」って声を掛けられたり、全く知らない人から「いつも川眺めてる犬だよね?」と言われたこともあります。

プールや川へ行ってもいつも泳がず隅っこに浸かっています。その様子は過去に投稿しています。普段は温厚で優しくて、手のかからないいい子です。

泳ぎは苦手でも、水辺でのんびり過ごすのは大好きなはる君。波に揺られながら気持ちよさそうに浸かる姿に、ほっこりしちゃいますね♪