“砂漠の天使”の愛称で知られるスナネコ。凛とした美しい顔立ちが特徴のネコ科の動物ですが、こんな姿も可愛いとは……。

近くに来て、あくびをするまでの4コマ

様子を見に展示場を覗いたら、のそのそと歩いて来て立ち止まり、あくびをして去っていきました

(@nakprstaffより引用)

那須どうぶつ王国の公式Xアカウント(@nakprstaff)に投稿されたのは、近づいてきてあくびをするスナネコの様子。パッチリな目が横一線になってしまうくらいの大きなあくびを見せてくれたスナネコ。可愛いながらも、肉食獣らしい立派な犬歯もしっかりと見えています。

この4コマ写真に3.9万いいねが付き、「あくびの顔が可愛過ぎる」「萌死」「子猫のように可愛らしいのに牙が立派！」「表情がめちゃくちゃ幼いのに牙は結構立派www」「人間のあくびってめっちゃ顔事故るのにねこたんはこんなにもかわいいんだゃー、」と多くのコメントも寄せられていました。

砂漠の天使・スナネコ、これからもいろんな表情を見せてくれるのが楽しみですね!