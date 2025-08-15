「森のバター」と呼ばれるアボカド。栄養満点で、濃厚＆クリーミーな味わいもたまらないですよね。そんなアボカド好きの心をくすぐる、とっておきの逸品が今、Xで話題になっています。

アボカドチーズトースト

シンプルだけどすごくおいしい

(@SW_Chiefより引用)

「シンプルだけどすごくおいしい」と綴り、アボカドチーズトーストの写真をポストしたのは「チーフ(@SW_Chief)」さん。トーストの上に、とけたチーズと贅沢に半分のアボカドが乗っていて、これは絶対美味しそうなやつ……!

投稿主のチーフさんによると、作り方は驚くほど簡単で、「①食パンにとろけるスライスチーズを置き、その上にカットしたアボカドを乗せます ②さらにオリーブオイルとブラックペッパーと塩をかけてオーブントースターで焼きます」とのこと。

気になるそのお味について聞いてみると、チーフさんは「アボカドとチーズの組合せが絶妙でとてもおいしいです」とお話しくださいました。ますます食べたくなってきます!

この投稿は大きな反響を呼び、1.2万件のいいねを獲得(8月13日時点)。「美味しそう…作ってみよう」「アボカドが半分も乗ってる…豪華～」「ありそうで、なかったアイディア、ナイス」「ポストを見た翌日から3日連続でアボカドチーズトースト食べてるほど気に入ってる」「風の谷で売られてそう。おいしそう」「凄く美味しそうです! そして王蟲みたいで可愛いです!」など、数々のコメントも寄せられました。

手間いらずで見た目も楽しい「アボカドチーズトースト」。美味しそうなアボカドをゲットした際には、ぜひ試してみたいですね♪