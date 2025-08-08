子どもは遊びやおもちゃを通して、この世界のいろいろなことを吸収していくもの。子どもが新しい知識に触れた瞬間を収めた動画が注目を集めています。

TikTokユーザーのがくmamさん(＠kkes47)がアップした動画では、トミカシリーズの複数の車で遊んでいる2歳の男の子が映し出されています。

その際、お母さんから「ほとんどの救急車はトヨタのハイエースをベースに作られている」という事実を聞かされ、「あいえーちゅう（ハイエース）？、きゅきゅしゃ（救急車）？」と驚愕。

ハイエースと救急車のおもちゃを交互に手に取り、「救急車、ハイエース？」と何度も確認します。

見た目が全く違うにもかかわらず、“同一人物”ならぬ“同一車物”である事実を受け入れられないご様子。

動画のコメント欄には「可愛いすぎて、何回も見てしまいました」「一生懸命、ママに聞きながら、納得してて、可愛い過ぎ」とリアクションの可愛さに癒された人の声が多く寄せられています。

また、「救急車がハイエースなの、今知りました（40代女性）」「22歳会社員です。知りませんでした。彼と全く同じ反応をしてしまいました」と多くの救急車がハイエースをベースにしていることをこの動画で初めて知り、動画の男の子と同じように驚いている人も少なくありません。

他にも、「ハイエース乗りだから、こんな可愛いあいえーちゅ聞けて嬉しい笑 」とハイエースのドライバーさんからのコメントも見られ、コメントを見ているだけでもほっこりできるハートウォーミングな動画になっています。