渋谷PARCOにて、イラストレーター ナガノによる『ちいかわ』に登場する、“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗「ちいかわラーメン 豚」が9月19日にオープンする。
渋谷PARCO店は今年5月に営業を終了したが、好評につき地下1階同区画に再オープン。関東エリアは渋谷・池袋の2店舗展開となる。
オリジナルメニュー
ラーメンは「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」3サイズから選べ、オリジナルどんぶりにて提供。ラーメンメニューを注文すると、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーをそれぞれプレゼントする。
ドリンクメニューには、8月12日より全店舗で新発売されるシーサーのみかんソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュースのほか、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク(コーラ)、ラッコのメロンソーダや、オリジナルジョッキで提供する生ビールを用意。ドリンクを注文すると、特典としてランダムクリアカードをプレゼントする。
オリジナルグッズ
店内では、飲食利用時に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズを購入できる。オリジナルグッズは、「ちいかわラーメン 豚」各店のほか、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも販売している。
店内入口にてシーサーがお出迎え
渋谷PARCO店の入り口には、同店舗限定となるシーサーの立体展示が登場する。
「ちいかわラーメン 豚 渋谷店」店舗概要
- 会期：2025年9月19日（金）より期間限定オープン
- 会場：渋谷PARCO 地下1F （渋谷区宇田川町15-1）
- 営業時間：11:00～22:00（最終ご入店21:20)※営業時間は渋谷PARCOに準じて変更になる場合がある。