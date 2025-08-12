練馬区は東京23区の中心から北西側に位置し、東は板橋区・豊島区、南は杉並区・中野区・武蔵野市、西は西東京市、北は板橋区の他に埼玉県の和光市・朝霞市・新座市が存在している。今回はマイナビニュース会員602人を対象に、練馬区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

練馬区は閑静な住宅街が多く、都心のベッドタウンとしての役割を担う。東京23区で最も農地面積が広い区でもあり、練馬大根やキャベツなどが生産されている。光が丘公園や石神井公園などの大きな公園が複数存在するため、緑豊かな地区としても知られている。

練馬区にJR線の駅はない。西武鉄道の新宿線・池袋線・豊島線・西武有楽町線をはじめ、東京メトロ有楽町線・副都心線、都営大江戸線の3社局7路線が通り、合計18の駅がある。

東京都練馬区「好きな駅」ランキング

1位 : 石神井公園駅 ［西武池袋線］ (15.1%)

2位 : 豊島園駅 ［西武豊島線、都営大江戸線］ (12.7%)

3位 : 練馬駅 ［西武池袋線・豊島線・有楽町線、都営大江戸線］ (8.6%)

4位 : 光が丘駅 ［都営大江戸線］ (7.8%)

5位 : 江古田駅 ［西武池袋線］ (7.6%)

6位 : 地下鉄赤塚駅 ［東京メトロ有楽町線・副都心線］ (7.1%)

7位 : 上石神井駅 ［西武新宿線］ (6.7%)

8位 : 大泉学園駅 ［西武池袋線］ (6.5%)

9位 : 富士見台駅 ［西武池袋線］ (4.9%)

10位 : 小竹向原駅 ［東京メトロ有楽町線・副都心線、西武有楽町線］ (3.9%)

続いて、上位にランクインした駅の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介する。

1位 : 石神井公園駅 (15.1%)

石神井公園駅は西武池袋線の駅。特急列車は停車しないが、各駅停車の他に各種急行や快速、準急などの種別が停車する主要駅となっている。西武池袋線は東京メトロ副都心線を経由して東急東横線・みなとみらい線まで乗り入れているため、都心部を経由して横浜方面まで行ける利便性の高さも魅力といえる。

駅前には、スーパーマーケット、服飾雑貨、カフェ、レストラン等が店舗を構える商業施設「エミオ石神井公園」をはじめ、「クイーンズ伊勢丹石神井公園店」や「ライフ石神井公園店」などのスーパーマーケットがあり、買い物や飲食に便利。駅から徒歩5分ほどの場所に、駅名にもなっている石神井公園があり、駅周辺も住みやすい街として人気が高い。

石神井公園駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(31人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(14人)、「駅周辺に観光地があるから」(13人)となった。駅周辺のイメージや雰囲気を評価した人が多い結果となった。

ユーザーコメント

「石神井はアクセスが良いわりにはあまり都会都会していないところが魅力です。特に駅の北と南の両方にある商店街はお菓子屋さんやお惣菜屋さんなど、懐かしさを感じることができるお店がたくさんあり安心感がありました」(男性・63歳)

「公園目的で訪れても、十分に満足できる駅だが、周辺スポットの散策もとても魅力的なので」(男性・53歳)

「バスターミナルの上に鉄道の駅があり、立体的な駅がかっこいいです。昔はさびれたところでしたが、今ではかなり近代化された駅で家族連れも多い駅で活気があります」(男性・57歳)

「利便性がよく、魅力的な商店街がある」(男性・48歳)

「環境が良いので好きです」(女性・54歳)

「街の雰囲気が好きです」(男性・68歳)

2位 : 豊島園駅 (12.7%)

豊島園駅は西武豊島線と都営大江戸線の駅。両路線の駅は少し離れており、乗り換える場合はそれぞれの改札を出て2～3分ほど歩く必要がある。練馬～豊島園間で両路線が並行しているため、隣の練馬駅で乗り換えたほうが便利かもしれない。豊島線は豊島園駅と練馬駅の2駅しかなく、西武鉄道で最も短い路線。豊島園駅を発車する列車の多くは練馬駅から池袋線に乗り入れ、池袋駅まで運転されている。

駅名の由来となった遊園地「としまえん」は2020年8月に閉園。跡地に映画『ハリー・ポッター』シリーズの世界を体験できる「スタジオツアー東京」が2023年にオープンした。豊島園駅も同作品の世界観に合わせてリニューアルしたが、駅名は変更せずに残した。

豊島園駅を好きな理由として、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(23人)と「駅周辺に観光地があるから」(23人)が同一で1位。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(9人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(9人)となった。

ユーザーコメント

「『ハリー・ポッター』の駅の雰囲気が再現されていて、おしゃれで好きです」(男性・41歳)

「懐かしい思いがあると同時に、ハリポタでの新しいイメージもあって、いろいろ印象深い」(男性・58歳)

「『ハリー・ポッター』仕様でおしゃれな感じがするので」(男性・58歳)

「昔、『としまえん』に行ったことがあります。懐かしい。当時は勢いのある人気の遊園地でした。友人たちと楽しんだことを思い出しました」(女性・51歳)

「『としまえん』はなくなったが駅名そのままなところがなんか好きです」(男性・56歳)

「この駅の周辺には、いろいろな観光施設があるから」(男性・67歳)

3位 : 練馬駅 (8.6%)

練馬駅は、西武鉄道の池袋線・豊島線・西武有楽町線と、都営大江戸線が接続する駅。西武有楽町線は小竹向原駅経由で東京メトロ有楽町線・副都心線と相互直通運転を実施しており、副都心線は渋谷駅から先、東急東横線とみなとみらい線へ乗り入れる。練馬駅から有楽町・豊洲・新木場方面と渋谷・横浜方面へ乗換えなしで行くことができ、逆方向も西武池袋線で埼玉県の所沢・入間市・飯能方面へ行けるため、多方面への移動に便利な駅となっている。

駅周辺には区役所や警察署・消防庁などの官公庁、コンサート・イベント等が開催される練馬文化センター、大型商業施設の「エミオ練馬」「ココネリ」、練馬区の花であるつつじが数多く植えられた「平成つつじ公園」があり、買い物やレジャーなど楽しめる。

練馬駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(19人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「賑わいがあり都内各地や東京郊外を目指す拠点の駅だと思います。各方面に頻繁に出発しているのであまり待ち時間が少なくて済むのでありがたい。周囲には商業施設、ホテルもあり何かと便利がいい。人と待ち合わせをするときにも、だいたいこの場所にすることが多いです」(男性・37歳)

「駅や周辺地域がが整備されていて使いやすいと思う」(男性・48歳)

「乗り換えに便利で利用させてもらっています」(女性・61歳)

「仕事で使った時に周辺で休憩もできて便利だったから」(男性・48歳)

「交通の便が良く、乗りかえが便利」(男性・54歳)

4位 : 光が丘駅 (7.8%)

光が丘駅は都営大江戸線の始発・終着駅。都営大江戸線は環状線部分と放射線部分からなるユニークな路線で、列車は都心部の都庁前駅から飯田橋駅、両国駅、月島駅、大門駅、六本木駅、新宿駅を経て都庁前駅に戻り、さらに西へ進んで光が丘駅に到着する。山手線などとは異なり、同じルートを巡回する環状運転ではなく、「6」の字状に走っている。

駅周辺はもともと米軍用住宅地だった地域で、1973年に土地が返還された後、光が丘団地や光が丘公園などが建設された。戦後になってから計画的に整備されたニュータウンであり、光が丘駅から光が丘公園まで続く「ふれあいの径」を中心に、大規模な団地や高層マンションが整然と建ち並び、近代的な住宅地を形成している。

光が丘駅を好きな理由として、最も多かったのは「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(12人)」。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(8人)となった。

ユーザーコメント

「『光が丘公園』など周辺が自然豊かで環境が良いから」(男性・41歳)

「昔、知り合いが住んでいて都内にしてはかなり静かで住心地の良い街だったから」(男性・56歳)

「緑が多く、閑静な場所だから」(男性・55歳)

「光が丘公園付近に住んでいたので」(女性・59歳)

「14年暮らしていたので愛着がある」(男性・54歳)

5位 : 江古田駅 (7.6%)

江古田駅は西武池袋線の駅。池袋線の上り列車に乗れば池袋駅まで7分前後で行くことができ、下り列車に乗れば埼玉県の所沢・飯能方面へ行ける。

駅周辺に大学のキャンパスが複数あり、学生の街としてにぎわっている。そのため、リーズナブルな飲食店や居酒屋のチェーン店が多く、スーパーマーケットも充実。住む場所としても、学生向けの賃貸物件が多いほか、都心部へのアクセスが良いことからファミリーにも人気がある住宅地となっている。

江古田駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(17人)。次いで「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(6人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「学生時代、江古田駅に友人が多く住んでいて良く遊びに出かけていました。個性的な飲食店も多くあり、とても楽しい思い出を作ることができた街です」(男性・51歳)

「駅周辺は落ち着いた感じのお店が多く雰囲気が良い。学生らしい若い層も多く、生き生きしている」(男性・71歳)

「江古田駅周辺の銀座商店街、千川通り商店街などブラブラするのが好き」(男性・46歳)

「日芸があり、ちょっと変わった学生街のイメージがあります。個性的なお店も多く、街歩きが楽しいです」(男性・53歳)

「意外と家賃が安く住みやすい駅周辺です」(男性・52歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、地下鉄赤塚駅(7.1%)、上石神井駅(6.7%)、大泉学園駅(6.5%)、富士見台駅(4.9%)、小竹向原駅(3.9%)と続いた。各駅に対して、地下鉄赤塚駅は「乗り換えに便利だと思いました」、上石神井駅は「石神井公園やいわさきちひろ旧居跡があって、思い出に残っているから」、大泉学園駅は「公園や住宅街が治安のいいイメージ」、富士見台駅は「商店街が風情があって良い」、小竹向原駅は「副都心線と有楽町線の乗り換えでよく利用している駅だから」といったコメントが寄せられた。

東京都練馬区「好きな駅」ランキングまとめ

練馬区の「好きな駅」ランキングでは、区名と同じ練馬駅より上位に石神井公園駅と豊島園駅が入る結果に。石神井公園駅は西武池袋線の主要駅であることに加え、駅周辺の公園や商業施設など住環境の良さも評価された様子。豊島園駅はテーマパークの最寄り駅であることが多くの票を獲得することにつながったようだった。ニュータウンの光が丘、学生街の江古田など、街の特徴がはっきりしている駅も上位にランクインしていた。