バンダイスピリッツは、『ゴジラVSデストロイア』より「S.H.MonsterArts デストロイア (完全体) 東京臨海副都心決戦Ver.」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月25日16時より予約受付開始、2025年12月発送予定。

「S.H.MonsterArts デストロイア (完全体) 東京臨海副都心決戦Ver.」(24,200円)

『ゴジラVSデストロイア』より、 「デストロイア (完全体)」がエフェクトパーツとセットになってS.H.MonsterArtsに登場。劇中での夜間戦闘をイメージし、全身のカラーリングを調整。体表から噴き出すミクロオキシジェンもシャドー彩色で細かに再現した。

また、広い可動域により「デストロイア」に相応しいポージングが可能に。付属する「オキシジェンデストロイヤーレイエフェクトパーツ」「頭部用電撃エフェクトパーツ」を使用することで、劇中でのバトルシーンを再現できる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.