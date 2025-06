バンダイスピリッツは、『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』より「S.H.MonsterArts キングギドラ(1972)」(30,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。

『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』より「キングギドラ(1972)」がS.H.MonsterArtsに登場。

造形・彩色はゴジラ造形の第一人者、酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースにて立体化。数々の資料を参考に1972年当時のスーツを徹底的に再現し、「キングギドラ」の細かな鱗形状も1つ1つ丁寧に再現されている。

彩色は、当時の様々なスチール写真資料をもとに、「キングギドラ」らしいイメージを再現。首や尾は、各関節が柔軟に可動することで様々なポージングが可能となっており、「S.H.MonsterArts ゴジラ(1972)」(別売り)と一緒に飾ることで、劇中の戦闘シーンを再現可能。

