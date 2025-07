東京玉子本舗「銀座たまや」は「東京たまご ごまたまご ゴジラパッケージ」を7月17日より販売開始する。

「東京たまご ごまたまご ゴジラパッケージ」

「東京たまご ごまたまご ゴジラパッケージ」の販売価格は6個入1,512円、平成・VS ゴジラシリーズオリジナルカード1枚付。販売店舗・エリアは、7月17⽇より鉄道売店(東京駅)、空港売店(羽田空港)、7月18日より大丸東京店 、鉄道売店(品川駅、蒲田駅、上野駅、北千住駅、新松戸駅、柏駅)、空港売店(成田空港)、7月22日より銀座たまや本店。店舗により取扱商品・期間が異なるため、詳しくは「銀座たまや」公式サイトを確認のこと。

「東京たまご ごまたまご ゴジラパッケージ」は、ゴジラの咆哮ギミックがついた特別パッケージが特徴。蓋を開けた瞬間にゴジラが⽴ち上がる⽴体ギミックに加え、光センサーによる迫力の咆哮が楽しめる。

また、箱の中には平成・VS ゴジラシリーズオリジナルカード7種類のうち、1枚がランダムに封入されている。

さらに、X・Instagram 限定のフォト投稿キャンペーンも開催。コラボ商品を購し、その内容をX またはInstagram に投稿した方のなかから、ゴジラグッズと銀座たまや商品を抽選で20名(X10名、Instagram10名)にプレゼント。応募期間は7月22日~8月4日、応募方法は7月14日より公式X・公式Instagramにて告知を行う。

TM & (C) TOHO CO., LTD.