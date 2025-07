プレックスは、『シン・ゴジラ』より「東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2016)」(48,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年10月発送予定。

有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINE に、『シン・ゴジラ』(2016年)より、黒龍工房 原型製作の「ゴジラ(2016)」が登場。

第4形態となり、更に巨大化した「ゴジラ(2016)」の姿を迫力あるポージングで立体化。全身の複雑なディテールも細部まで余すことなく造形されている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.