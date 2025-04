バンダイは、『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』より「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2003)with カメーバ(2003)セット」(5,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年9月発送予定。

リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」より、怪獣2体のソフビフィギュアセットが新登場。

本商品は、2003年に公開された映画『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』をテーマにしており、映画の主役となる「ゴジラ(2003)」と、映画の冒頭に登場した怪獣「カメーバ(2003)」が2体セットで商品化された。

ゴジラは、発売済みの「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2002)」(※別売り)から一部パーツを新規製作し、本作固有の造形を再現。最大の特徴である「胸の疵」を忠実に造形しているほか、頭部の表情も、口を閉じて前方を睨んでいるような姿で立体化している。

一方。ムービーモンスターシリーズ初の立体化となるカメーバは、劇中で描かれた“傷を負って海に打ち上げられた姿”を忠実に再現。3Dモデリングにより、皮膚の細かい模様に至るまで緻密に造形されている。

「ムービーモンスターシリーズ」で発売済みの他キャラクターと合わせることで、映画『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』の登場怪獣がコレクションできる、ファン待望のセットとなっている。

