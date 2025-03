エクスプラスは、『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より「東宝30cmシリーズ キャストキット エヴァンゲリオン初号機 バーニング”G”覚醒形態」(68,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年6月発送予定。

禁断のコラボレーション企画『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より、「エヴァンゲリオン初号機 バーニング"G"覚醒形態」が未塗装未組立のキャストキットとなって登場。

初号機のフォルムを基本としながらも、随所にゴジラの要素が融合した禍々しい姿を全高約41cm(組立時)のキャストキットとして商品化。ポリ素材の採用により、原型に限りなく近いディテールを再現している。

左腕、背びれ、頭上の光輪にはクリアパーツを採用しており、塗装の幅が広がる。

※本商品は2024年発売の「エヴァンゲリオン初号機 バーニング"G"覚醒形態」と同じ原型を使用している。

※本商品は未塗装未組み立ての商品。

(C)カラー

TM & (C) TOHO CO., LTD.