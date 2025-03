プレックスは、『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より「デフォリアル GODZILLA (2024) EVOLVED Ver.」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年5月発送予定。

2025年5月発送予定「デフォリアル GODZILLA (2024) EVOLVED Ver.」(13,200円)

『ゴジラ×コング 新たなる帝国』より「GODZILLA(2024) EVOLVED Ver.」がデフォリアルに登場。

地表世界から地下空洞世界へ突入し、スカーキングとの最終決戦に挑むゴジラとコング。眼前の敵に向かい走るゴジラの姿を、デフォルメしつつもダイナミックなポージングで再現している。

同シーンをイメージした「デフォリアル KONG(2024) FROM GODZILLA × KONG: THE NEW EMPIRE」も開発進行中。2体並べることで、劇中シーンをより一層再現できる仕様となっている。

(C) 2025 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary