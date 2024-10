プレックスは、『ゴジラ対メカゴジラ』より「東宝大怪獣シリーズ キングシーサー 激闘カラーVer.」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年2月発送予定。

2025年2月発送予定「東宝大怪獣シリーズ キングシーサー 激闘カラーVer.」(19,800円)

『ゴジラ対メカゴジラ』(1974年公開)より、キングシーサーが激闘カラーとなって登場。

古代琉球王国安豆味王族の守護神であるキングシーサー。その特徴的な毛並みや皮膚の造形が忠実に再現されている。

今回の激闘カラーVer.では、ゴジラと共にメカゴジラと激闘を繰り広げた姿をイメージしたカラーリングに変更。さらに付属の電源ユニットを使用することで両目が発光する。

※本商品は2013年発売の「東宝大怪獣シリーズ キングシーサー」と同じ金型が使用されている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.