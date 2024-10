バンダイスピリッツは、『ゴジラvsコング』より「S.H.MonsterArts MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) -Final Battle Edition-」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2024年10月18日16時より予約受け付けが開始となり、2025年6月発送予定。

『ゴジラvsコング』より「メカゴジラ (2021)」が-Final Battle Edition-となってS.H.MonsterArtsに登場。

本体の要所にダイキャストパーツを使用することで重量感やメカの質感を再現。本編にて「ゴジラ」「コング」との対決で特徴的だった各部の赤い発光を再現している。

肩部や胸部に大砲の可動ギミックを搭載していることに加え、本体のパーツを一部新規造形することで背部バーニアの展開をパーツの差し替えで再現。

また、劇中での戦いを再現できるパーツが多数付属。背部バーニアに取り付け可能な背部バーニアエフェクトパーツの他、劇中で印象的な攻撃を再現できる熱線エフェクトパーツやパンチエフェクトパーツ左右が付属するほか、尻尾先端のパーツを交換する事でドリル攻撃の再現もできる。

(C) 2025 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary