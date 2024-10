プレックスは、『ゴジラ -1.0』より「東宝大怪獣シリーズ ゴジラ(2023)」(25,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。

『ゴジラ -1.0』(2023年公開)より、「ゴジラ(2023)」が東宝大怪獣シリーズに登場。

焦土と化した日本に、突如現れたゴジラ。戦後の日本を蹂躙し、人々を絶望の淵へと突き落とした姿が全高約22.5cmで立体化された。

全身の凹凸やマッシブなプロポーションはもちろん、歴代のどのゴジラとも酷似しない特徴的な形状の背びれもリアルに再現されている。

