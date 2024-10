プレックスは、『ゴジラ対メカゴジラ』より「東宝大怪獣シリーズ ゴジラ(1974)」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。

『ゴジラ対メカゴジラ』に登場の「ゴジラ(1974)」が東宝大怪獣シリーズに仲間入り。

大宇宙ブラックホール第3惑星人が放った刺客メカゴジラを倒すべく出現。コンビナートを舞台に一戦を交えたが引き分けに終わる。メカゴジラと決着を付けるべく沖縄に現れ、キングシーサーと共闘し激闘を繰り広げた。

東宝大怪獣シリーズではゴジラ(1974)の特徴を繊細に立体化。首を少し傾げメカゴジラを上目で睨みつけるような鋭い視線はこのゴジラならでは。

手をギュッと握り力を込めた独特な指の曲がり方もポイントで、前述の表情と併せて闘志溢れる姿となっている。また体表の細かいヒダが整列し施されている点も他の年代のゴジラと少々異なる外見の特徴と言える。

TM & (C) TOHO CO., LTD.