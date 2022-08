韓国の13人組男性アイドルグループ・SEVENTEENのライブ映像作品「SEVENTEEN 2018 JAPAN ARENA TOUR ‘SVT’」が、dTVユーザーを対象としたアーティスト別アンケートで1位になった。

「SEVENTEEN 2018 JAPAN ARENA TOUR ‘SVT’」より

2015年に韓国デビューし、2018年にミニアルバム『WE MAKE YOU』で日本デビューを果たしたSEVENTEEN。VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMの3チームで構成され、楽曲制作から振付に至るまでメンバー自らが携わっている。

現在dTVでは4作品のラインナップで配信中。2018年の横浜アリーナ公演を映像化した「SEVENTEEN 2018 JAPAN ARENA TOUR ‘SVT’」が1位に選ばれ、初のワールドツアー日本公演を収めた「2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR 'DIAMOND EDGE' in JAPAN」が2位、2017年の横浜アリーナ公演を映像化した「'17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN」が3位となった。