歌手・AIのライブ映像「AI 『INDEPENDENT』 TOUR 2012 - LIVE in BUDOKAN」など4タイトルが、5日からdTVで配信を開始した。

AI

2005年にリリースした「Story」で注目を集め、圧倒的な歌唱力と飾らない等身大の歌詞で幅広い世代に支持されているAI。

今回、公開されたのは、数々のヒット曲や代表曲で構成されたセットリスト全23曲を披露した武道館ライブ「AI 『INDEPENDENT』 TOUR 2012 - LIVE in BUDOKAN」をはじめ、全国33公演にわたるロングツアー「AI MORIAGARO TOUR」武道館ファイナル公演の模様に、編集と加工を施した「モリアガッチャイマシタ in 武道館」や、洋楽アーティスト作品を手掛ける海外クルーが監督・編集を務めた自身初のベスト・ツアー「THE BEST TOUR」、2017年にリリースしたオリジナルアルバム『和と洋』を引っ提げた全国ツアー「AI TOUR 和と洋」の全4タイトル。

弾ける躍動とあふれる笑顔が織りなすAIの魅力が詰まった映像作品になっている。