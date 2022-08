SUPER JUNIOR、少女時代らSMエンターテインメント所属アーティストのライブ映像作品23タイトルが1日、映像配信サービス・dTVで配信開始した。

SUPER JUNIOR

俳優、タレント、MCなど各分野に活動の場を広げるSUPER JUNIORや、デビュー15周年を迎え、多くの記録的な大ヒットで脚光を浴びるトップガールズグループ・少女時代など、数多くのトップアーティストを輩出する韓国の大手事務所・SMエンターテインメント。

dTVでは、全世界で開催されているSUPER JUNIORの単独ツアー「SUPER SHOW」シリーズをはじめ、少女時代初の東京ドーム単独公演「GIRLS' GENERATION THE BEST LIVE at TOKYO DOME」や、SHINee初の東京ドーム単独公演「SHINee WORLD 2014 ~I'm Your Boy~ Special Edition in TOKYO DOME」など、ライブ映像作品計23タイトルの配信をスタートした。

また、今回の一挙配信でK-POPライブ作品の総配信タイトル数が100タイトルを突破したことを記念し、日本のK-POPファンの“推し活”を盛り上げるキャンペーンを実施。1日から東京・渋谷駅ハチ公前広場にある観光案内所「SHIBU HACHI BOX」で、NCTのユウタとショウタロウが出演する番組『"SHOW YOU" Our Journey ~NCTユウタとショウタロウの2人旅~』の展示企画を開催する。来場者には、先着で番組オリジナルうちわ(数量限定)がプレゼントされる。