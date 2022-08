韓国のボーイズグループ・BTSのライブ映像作品「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」が、dTVで実施されたユーザーアンケートで1位を獲得した。

BTS

dTVは、アーティスト別に「好きな音楽ライブ作品は?」というユーザーアンケートを実施。BTSのライブ映像を対象にしたアンケートでは、初のオンラインコンサート「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」が1位を獲得した。同ライブは、アルバム『MAP OF THE SOUL : 7』の収録曲を中心にパフォーマンス。アメリカBillboardシングル・チャートHot 100で1位に輝いた「Dynamite」などのグループ曲のほか、ユニットやソロ・ステージなどが多数収録され、全世界191の国と地域で視聴された。

また、2位にはBTS初の東京ドームライブ「BTS WORLD TOUR “LOVE YOURSELF”~JAPAN EDITION~at 東京ドーム」が、3位にはファンミーティングライブ「BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 MAGIC SHOP」が選ばれた。

「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」 (C)BIGHIT MUSIC / HYBE. All Rights Reserved.