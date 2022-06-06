お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介とYouTuberでタレントのフワちゃんが3日、都内で行われた「Amazon Originalドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』シーズン3配信開始記念“隠れ家トーク”イベント」に出席した。
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