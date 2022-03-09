2022年度『オールナイトニッポン0(ZERO)』パーソナリティ発表記者会見が9日に都内で行われ、パーソナリティ5組が発表された。4月4日から「オールナイトニッポン0」を担当するのは、(月)フワちゃん (火)ぺこぱ (水)佐久間宣行 (木)マヂカルラブリー (金)三四郎となる。
（オススメ動画）
🎬【ANN0】曜日間の争い勃発!? マヂラブ＆三四郎、フワちゃんにガヤ飛ばしぺこぱは便乗、佐久間宣行は冷静ツッコミ 2022年度『オールナイトニッポン0(ZERO)』パーソナリティ発表記者会見
https://youtu.be/HjlBrlze8k0
🎬ぺこぱ松陰寺、大暴れのシュウペイ＆フワちゃん相手に「好きに動け！」男気見せるも…グッタリ!? ニッポン放送『オールナイトニッポン』新ブランド発表記者会見
https://youtu.be/fkeXSJpVmhE
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