フリーアナウンサーで女優の田中みな実が出演する、「ニベアUV ディーププロテクト＆ケア」新CM『扇子』編が公開された。
（オススメ動画）
🎬田中みな実＆松田翔太＆柄本明、和気あいあいなメイキング映像公開 オープンハウス新CM
https://youtu.be/CTH0VspH4dM
🎬田中みな実、「ノーパンではないです」フワちゃんの指摘に”ガードル直穿き”を強調 「田中みな実×PEACH JOHN ファーストガードル」発売記念イベント
https://youtu.be/Q4Xg12VrqqI
🎬田中みな実、ヌーディ衣装でぷりぷりの美尻を強調 フワちゃん、吉田朱里、納言・薄幸も美尻でイメチェン 「田中みな実×PEACH JOHN ファーストガードル」発売記念イベント
https://youtu.be/j2V0CG1KpOg
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