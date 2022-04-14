女優の新垣結衣が出演する、『アサヒ生ビール』の新CM「悩んだら」編が公開された。
（オススメ動画）
🎬新垣結衣、髪型を"春らしく"イメチェン！『アサヒ生ビール』新CM「春もおつかれ生です」篇公開
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🎬新垣結衣、少年とのやり取りが可愛すぎる！この春したいことは”花見”と語る場面も 「アサヒ 十六茶」新TVCM＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/ZOdKxga7cqw
🎬新垣結衣、”結婚発表”について少し照れまじりに語る！『アサヒ生ビール 』新TVCM「年末もおつかれ生です」編＆インタビュー映像公開
https://youtu.be/ZIz2fEx6rIs
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