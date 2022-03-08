女優の新垣結衣が出演する、「アサヒ 十六茶」の新TVCM『お姉さんのこだわり編』『お姉さんの割砕トーク編』『お姉さんからの焙煎クイズ編』とメイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬新垣結衣、洗濯もの畳むの「面倒くさい…」と明かす、新婚さんのお悩みも優しく解決 『ソフラン アロマリッチ エリー』新CMメイキング＆インタビュー
https://youtu.be/rgMT-EYiDe8
🎬新垣結衣、生花の翼まとい天使のような微笑み 『ソフラン アロマリッチ エリー』新発売CM
https://youtu.be/T1xyijvWnG0
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