元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【三冠王】サトテルのメジャー挑戦! 中日は工藤新監督でどう変わる!? 各球団のFA動向は?」に出演。工藤公康新監督が率いる中日で、「一番大変になる」と予想するポジションについて語った。

工藤公康新監督

江川卓氏が工藤公康新監督の就任による影響を分析

中日の新監督に就任した工藤氏について、江川氏は「工藤さんって、コントロールをすごく重視しながら、配球っていうのをすごく重視する人なので」と、投球に対する考え方に言及。

その上で、「そこはものすごくピッチャー……(中日の)ピッチャーはもう大丈夫ですって言ったけど、ピッチャーに対する要求ってそういうことが増えてくると思う」と予想し、「ということはキャッチャーが大事になってくるので」と、捕手の役割にも目を向けた。

続けて、「ピッチャーがそういうことをやらなきゃいけなくなるってことは、今言ったキャッチャーがそういうことを監督の代わりにできるかどうかを要求されるから、キャッチャーの選択が厳しくなりますね」「どういうキャッチャーを置くかっていうのは」と分析。

さらに、「ピッチャーは大丈夫、バッターのほうやらなきゃねって言ったけど、一番大変になるのはキャッチャーなんだね、これ」と指摘し、工藤新監督の就任によって捕手に求められる役割が大きくなると再度話した。