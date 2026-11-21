元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【三冠王】サトテルのメジャー挑戦! 中日は工藤新監督でどう変わる!? 各球団のFA動向は?」に出演。工藤公康新監督が率いる中日で、「一番大変になる」と予想するポジションについて語った。
江川卓氏が工藤公康新監督の就任による影響を分析
中日の新監督に就任した工藤氏について、江川氏は「工藤さんって、コントロールをすごく重視しながら、配球っていうのをすごく重視する人なので」と、投球に対する考え方に言及。
その上で、「そこはものすごくピッチャー……(中日の)ピッチャーはもう大丈夫ですって言ったけど、ピッチャーに対する要求ってそういうことが増えてくると思う」と予想し、「ということはキャッチャーが大事になってくるので」と、捕手の役割にも目を向けた。
続けて、「ピッチャーがそういうことをやらなきゃいけなくなるってことは、今言ったキャッチャーがそういうことを監督の代わりにできるかどうかを要求されるから、キャッチャーの選択が厳しくなりますね」「どういうキャッチャーを置くかっていうのは」と分析。
さらに、「ピッチャーは大丈夫、バッターのほうやらなきゃねって言ったけど、一番大変になるのはキャッチャーなんだね、これ」と指摘し、工藤新監督の就任によって捕手に求められる役割が大きくなると再度話した。
【編集部MEMO】
プロ生活9年で通算135勝、MVP1回、最多勝2回、最優秀防御率1回など華々しい実績を持つ江川卓氏。「自身の経験をもとに『野球をもっと好きになる・理解が深まる』コンテンツをすべての野球ファンの皆様に向けて発信」することをテーマにしたYouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』では、球界のニュースや自身にまつわる秘話について語った動画のほか、ゲストを招いた動画も配信。掛布雅之氏や松坂大輔氏とのコラボ動画が100万回再生を超えるなど、注目を集めている。