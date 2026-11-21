元プロ野球選手の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で公開された動画「【戦友たち】松井ジャイアンツのコーチ陣決まる!! 高橋ヘッドに清水&二岡打撃コーチ!! しかし、元木が外野トリオに物申す!?」に出演。松井秀喜監督が率いる巨人の新コーチ陣について語った。

元木大介氏

元木大介氏が松井秀喜監督のコーチ人事について語る

巨人の新コーチ陣が決まったことについて、元木氏は「決まったね。ずっと俺、電源オンにしてたんだけどね」「電話なかったな〜」「ちょうどあの時、(松井監督が)就任して、テレビ局にもういきなりすぐ呼ばれて行って、俺と尚成でしゃべってたんだけど、2人とも連絡なかったなあ」と冗談交じりに振り返った。

続けて、松井監督が就任会見で、すでに1人に声をかけたと話していたことに触れ、「俺、予想外れたね。俺は善ちゃんだと思ったの。村田の善ちゃんに、松井監督が連絡したんじゃないかなって。『俺やるよ』って言ったのかなと思ったの」と、自身の予想を明かした。

しかし、実際は「由伸だったね。由伸ヘッドコーチだよ」と話す一方、「俺の予想、結構当たってたでしょ?」と、ほかのコーチ人事については予想が的中していたこともアピール。「清水も入るよって」と、清水隆行氏の入閣を予想していたことを明かした。

また、清水氏とは以前、番組で顔を合わせたといい、「清水にも俺、番組で会ったんだけど、『連絡来てんじゃないの?』って言ったら、『いや、ないっすよ』って言ってたけど、来てんじゃねえかよ」と笑いながら振り返った。その上で、「本当言わないね。俺も来てても言わなかったけどね。言っちゃいけないからね、まだ」と、正式発表前のコーチ人事について口外できない事情にも理解を示していた。