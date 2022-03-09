女優の新垣結衣が出演する、GMOクリック証券の新TVCM『予告』編が公開された。
本CMは、7年間続いた「Life is」シリーズの最終作となる、ショートムービー『New Life is ... The Movie』の予告編となる。

（オススメ動画）
🎬新垣結衣、どの表情も可愛すぎる！不思議な映像のなかで自分らしさ全開　GMOクリック証券新TVCM『もうきっと大丈夫』編公開
https://youtu.be/HC-uCib6SoQ

🎬新垣結衣、洗濯もの畳むの「面倒くさい…」と明かす、新婚さんのお悩みも優しく解決　『ソフラン アロマリッチ エリー』新CMメイキング＆インタビュー
https://youtu.be/rgMT-EYiDe8

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi