俳優で歌手の香取慎吾が、18日に自身のYouTubeチャンネル『SHINGO KATORI』を更新。パリで購入したエルメスのバッグを公開するとともに、草なぎ剛にバッグの扱い方を相談した際のエピソードを明かした。

香取慎吾

香取慎吾、パリで購入したという愛用バッグを公開

この日の動画では、香取が普段愛用しているバッグの中身を公開。さまざまな私物を紹介する中で、バッグそのものへのこだわりについても語った。香取は、現在使っているバッグについて「僕にしてはすごい珍しく約1年、こいつ1本で。出会ってしまった」と説明。「これはパリのエルメスで買った」と、購入した場所を明かした。

バッグのモデルについては、ライダースジャケットをモチーフにしたデザインだと説明しつつも、商品の名前や年代などはあまり覚えていないそうで「草なぎのように、年代とか名前とか覚える方じゃないので、あまり信じないでください」と笑いを交えながら語った。

そんな愛用バッグについて、最近草なぎに相談したことがあると明かした香取。「草なぎさんの名前よく出てくるね。やっぱり大事な存在なんだね(笑)。彼は僕とまたちょっと分野が違ったりするけど、すごいプロフェッショナルだから」と話しながら、長く使ううちにバッグの形が変わってきたことを相談したそう。

すると、草なぎは「その前にまず素晴らしい仕上がりだ」「慎吾にしてはよくここまで育てたな」とバッグの仕上がりを大絶賛。相談事についても、草なぎから見えたい形があるなら、その形で置くことを心掛けるべきというアドバイスをもらったそうで、香取は「さすが彼はレザーもプロな人」と感心していた。

この2人のやり取りにファンからは「しんつよ尊い」「つよぽんは大事な家族ですね」「つよぽんとのエピソードがしんつよすぎて、この2人の関係は一生変わらないんだろうなって温かい気持ちになりました」といった反響が寄せられた。