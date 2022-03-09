女優の新垣結衣が出演する、GMOクリック証券ショートムービー『New Life is ... The Movie』編メイキング映像が公開された。
7年間続いた「Life is」シリーズの最終作となる、ショートムービー『New Life is ... The Movie』は3月16日公開予定。
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