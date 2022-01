2012年よりスタートしたバンドと音楽をテーマにしたプロジェクト『SHOW BY ROCK!!』から10周年に向けた企画「Road to 2022!! 目指せ10周年!! SHOW BY ROCK!!5大プロジェクト!!」の第5弾として2022年6月5日(日)にJ:COMホール八王子で開催される『SHOW BY ROCK!! 3969 Festival~10th Anniversary~』の第二弾出演者が発表された。

今回出演が発表されたのはプロジェクト初期から活躍するバンド「忍迅雷音」嵐役の廣瀬直也と「デモンズベノム」に楽曲提供を行っているSilhouette from the Skylitの2組となる。

なお、現状発表されている出演者は次の通り。

【出演】

・稲川英里(シアン役)

・遠野ひかる(ほわん役)

・夏吉ゆうこ(マシマヒメコ役)

・和多田美咲(デルミン役)

・山根綺(ルフユ役)

・日高里菜(ロージア役)

・野口瑠璃子(アイレーン役)

・伊東健人(ヤス役)

・ファイルーズあい(ぎゃらこ役)

・松岡美里(しまっく役)

・廣瀬直也(嵐役)

・植田真梨恵(しにものぐるい楽曲提供)

・Silhouette from the Skylit(デモンズベノム楽曲提供)

ほか

【スペシャルゲスト】

・蒼井翔太(919役)

ほか

出演者は今後も追加予定となっているので注目しておきたい。

さらに、今回のライブのチケット優先販売申込券は、2022年4月6日(水)に発売となるアニメシリーズ初のベストアルバム『TVアニメ「SHOW BY ROCK!!」BEST Selection!!』に封入される。こちらのCDは5大プロジェクト!!の第3弾として、ファン投票で選ばれた全69(ロック)曲が収録されるのに加え、10周年記念楽曲「Rocker」も追加収録が決定。全70曲が収録された10周年記念にふさわしい大ボリュームのベストアルバムとなる。

(C) 2022 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M