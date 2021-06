2012年よりスタートしたバンドと音楽をテーマにしたプロジェクト「SHOW BY ROCK!!」の10周年に向けた企画、「Road to 2022!! 目指せ10周年!! SHOW BY ROCK!! 5大プロジェクト!!」の第1弾「“新曲で♪”ロッカーと作るMV企画!!」から、「Mashumairesh!!」の新曲「トリガーロック」のCDが2021年9月15日(水)に発売されることが決定した。

こちらのCDは初回限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなり、初回限定盤には表題曲「トリガーロック」の実写MVが特典として用意される。こちらのMVはプロジェクトが10周年を目指していくにあたり、本作のファンと一緒に「SHOW BY ROCK!!」の魅力をさらに広げていくためにクラウドファンディングを実施。その支援を元に制作された、ファンと一緒に作ったMVとなっている。

またカップリング曲となる「イントロダクション」では、Mashumairesh!!の遠野ひかる(ほわん役)、夏吉ゆうこ(マシマヒメコ役)、和多田美咲(デルミン役)、山根 綺(ルフユ役)が初の作詞にも挑戦した楽曲となるのでこちらも注目しておきたい。

さらに「“新曲で♪”ロッカーと作るMV企画!!」では現在SHOW BY ROCK!!プロジェクト発表時から活躍するバンドの中から6(ロック)バンド、「ウワサノペタルズ」「雫シークレットマインド」「すたっどばんぎゃっしゅ」「ドーリィドルチ」「忍迅雷音」「バイガンバーV」(五十音順)それぞれの新曲MVの制作を目指したクラウドファンディングが実施中となっている。こちらは7月18日(日)までが受付期間となっている。

さらに5大プロジェクト!!の第2弾として、通算4作品目となるLive Musical「SHOW BY ROCK!!」の新章も始動。こちらは8月19日(木)〜29日(日)に天王洲 銀河劇場にて、「SHOW BY ROCK!!」-DO根性北学園編-夜と黒のReflectionの上演が決定している。

2022年のプロジェクト発足10周年に向けてますます盛り上がる「SHOW BY ROCK!!」の詳細は公式サイトにて。

(C)2021 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M