2021年1月からの放送開始が予定されているTVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』より最新PVが公開された。

映像ではTVアニメのオープニング主題歌「ドレミファSTARS!!」が使用されており、『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』で活躍した「Mashumairesh!!」と『SHOW BY ROCK!!』、『SHOW BY ROCK!!#』で活躍した「プラズマジカ」の面々によるMIDICITYでの様子が描かれている。2つのバンドがMIDICITYでどんなROCKな出来事に巻き込まれていくのか!?そして、これまでに登場したほかのバンドたちがどのように関わってくるのか!?

●TVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』最新PV

そして、2021年1月のアニメ放送開始にあわせて、2020年4月26日の開催予定から延期されていた「Mashumairesh!!みんな集まれ!レッツ!フレッシュ!ニューフェイス! in UNZ」の振替日程が2021年1月10日(日)に決定した。

会場は新宿文化センターで、「Mashumairesh!!」単独としては初の有観客のライブとなる。現在ライブチケットの申込受付は延長して行われており、締切は2020年11月30日(月)までとなる。

●ガールズ&ボーイズバンドフェスの開催も決定

また「SHOW BY ROCK!!STARS!!」Blu-rayシリーズは、各巻3話収録、全4巻にて2021年3月17日(水)より順次発売となるが、各巻にイベントチケット優先販売申込券が封入されることも明らかとなり、Blu-ray第1巻と3巻には2021年10月3日(日)開催の「ガールズバンドフェス2021(仮)」のイベントチケット優先販売申込券、Blu-ray第2巻と4巻には2021年12月12日(日)開催の「ボーイズバンドフェス2021(仮)」のイベントチケット優先販売申込券が封入される。

「ガールズバンドフェス2021(仮)」の出演者は、稲川英里、遠野ひかる、夏吉ゆうこ、和多田美咲、山根綺、Lynn、日高里菜、早見沙織、野口瑠璃子ほか、「ボーイズバンドフェス2021(仮)」の出演者は谷山紀章、伊東健人、小林裕介、古川慎ほかと、各バンドのボーカルメンバーが集合する予定となっている。

TVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』は、2021年1月よりTOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

