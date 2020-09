2021年1月からの放送開始が予定されているTVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』より、ティザーPVが公開された。

映像では『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』で活躍した「Mashumairesh!!」の面々が、『SHOW BY ROCK!!』、『SHOW BY ROCK!!#』の舞台となったMIDICITYに向かうところが描かれている。また「プラズマジカ」のシアンや、TVシリーズでは初登場となる「Yokazenohorizon」のリカオも登場しており、新たな舞台でどのような出会いをしていくのか、またどんな音楽を奏でていくのか、今後の続報を楽しみに待ちたい。

●【21年1月新番】TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」ティザーPV

TVアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』は、TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて、2021年1月より放送開始予定。各詳細は公式サイトにて。

(C)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M