毎年12月30日に放送される、TBSテレビの大型音楽番組として知られる『輝く! 日本レコード大賞』は、2021年で63回目を迎えるということもあり、長らく日本人に親しまれる番組の一つと言えるでしょう。

そんな『輝く! 日本レコード大賞』は毎年、番組の名の通りレコード大賞を受賞したアーティストが複数のメディアで話題となります。本記事では、過去の『輝く! 日本レコード大賞』を受賞したアーティストをまとめました。

レコード大賞受賞者

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、LiSAの「明け星」、純烈の「君がそばにいるから」、乃木坂46の「ごめんね Fingers crossed」、Da-iCEの「CITRUS」、NiziUの「Take a picture」、DA PUMPの「Dream on the street」、AKB48の「根も葉もRumor」、三浦大知の「Backwards」、氷川きよしの「Happy!」、Awesome City Clubの「勿忘」の10曲。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、三浦大知の「I'm Here」、純烈の「愛をください~Don't you cry~」、Little Glee Monsterの「足跡」、瑛人の「香水」、乃木坂46の「世界中の隣人よ」、DISH//の「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」、AKB48の「離れていても」、氷川きよしの「母」、DA PUMPの「Fantasista~ファンタジスタ~」、LiSAの「炎」の10曲。

今年も東京・新国立劇場から生放送で届けられる「日本レコード大賞」。第61回の「優秀作品賞」にはLittle Glee Monster、三浦大知、欅坂46、AKB48、純烈、乃木坂46、氷川きよし、日向坂46、DA PUMP、Foorinの計10組の楽曲がノミネートされた。「新人賞」は海蔵亮太、新浜レオン、BEYOOOOONDS、彩青が受賞。「特別賞」には菅田将暉、竹内まりや、米津玄師が選ばれ、「最優秀アルバム賞」はTHE YELLOW MONKEYが4月にリリースしたオリジナルアルバム「9999」となった。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、欅坂46の「アンビバレント」、三山ひろしの「いごっそ魂」、TWICEの「Wake Me Up」、SEKAI NO OWARIの「サザンカ」、氷川きよしの「勝負の花道」、乃木坂46の「シンクロニシティ」、AKB48の「Teacher Teacher」、三浦大知の「Be Myself」、西野カナの「Bedtime Story」、DA PUMPの「U.S.A.」の10曲。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、乃木坂46の「インフルエンサー」、三浦大知の「EXCITE」、氷川きよしの「男の絶唱」、三山ひろしの「男の流儀」、欅坂46の「風に吹かれても」、AIの「キラキラ feat.カンナ」、西野カナの「手をつなぐ理由」、AKB48の「願いごとの持ち腐れ」、AAAの「LIFE」、SEKAI NO OWARIの「RAIN」の10作品。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、桐谷健太が「au三太郎シリーズ」CMの役柄・浦島太郎名義で歌う「海の声」、朝ドラ主題歌として人気を集めたAKB48の「365日の紙飛行機」、宇多田ヒカルの「花束を君に」など10作品。「最優秀アルバム賞」には、「花束を君に」も収録している宇多田ヒカルの『Fantome』が選出された。

Foorin「パプリカ」がレコード大賞! 史上最年少で快挙

大賞候補となる優秀作品賞に選出されたのは、AAAの「愛してるのに、愛せない」や、西内まりやの「ありがとうForever…」、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの「Unfair World」、AKB48の「僕たちは戦わない」、きゃりーぱみゅぱみゅの「もんだいガール」など10作品。最優秀賞アルバム賞にはサザンオールスターズの『葡萄』、最優秀歌唱賞には松田聖子が選ばれた。

大賞候補となる優秀作品賞には、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』の主題歌として大ヒットしたゆずの「雨のち晴レルヤ」や、サザンオールスターズの1年ぶりの新曲「東京VICTORY」、AKB48の「ラブラドール・レトリバー」、三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEの「R.Y.U.S.E.I」など10作品が選出。SEKAI NO OWARIと、そのボーカルFukaseと交際を公言しているきゃりーぱみゅぱみゅも、「炎と森のカーニバル」と「ファミリーパーティー」でそろって選ばれた。

【2013年】第55回『レコ大』大賞にEXILE・いきものがかり・AKB48ら、特別賞に金爆

大賞候補となる優秀作品賞に選出されたのは、EXILEの「EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜」やAAAの「恋音と雨空」、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」、いきものがかり 「笑顔」、西野カナの「さよなら」、きゃりーぱみゅぱみゅの「にんじゃりばんばん」など10作品。特別賞にはゴールデンボンバーの「女々しくて」、最優秀アルバム賞にはゆずの「LAND」が選ばれた。

TBSが12月30日に生放送する「第54回 輝く! 日本レコード大賞」の各賞が発表され、優秀作品賞としてAKB48「真夏のSounds good!」、斉藤和義「やさしくなりたい」ほか、新人賞として小野恵令奈、家入レオらが受賞したことが21日、明らかになった。