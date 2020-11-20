12月30日にTBSで生放送される『第62回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)の各賞受賞者＆曲が20日、発表された。
大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、三浦大知の「I'm Here」、純烈の「愛をください～Don't you cry～」、Little Glee Monsterの「足跡」、瑛人の「香水」、乃木坂46の「世界中の隣人よ」、DISH//の「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」、AKB48の「離れていても」、氷川きよしの「母」、DA PUMPの「Fantasista～ファンタジスタ～」、LiSAの「炎」の10曲。
「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、真田ナオキ、Novelbright、豆柴の大群、Rin音が選ばれた。「特別賞」はUru、『鬼滅の刃』、NiziU、松田聖子、米津玄師。また、「特別国際音楽賞」にBTSが選出された。
『第62回輝く! 日本レコード大賞』各賞受賞者＆曲
【優秀作品賞】
「I'm Here」三浦大知
「愛をください～Don't you cry～」純烈
「足跡」Little Glee Monster
「香水」瑛人
「世界中の隣人よ」乃木坂46
「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」DISH//
「離れていても」AKB48
「母」氷川きよし
「Fantasista～ファンタジスタ～」DA PUMP
「炎」LiSA
【新人賞】
真田ナオキ
Novelbright
豆柴の大群
Rin音
【特別賞】
Uru
鬼滅の刃
NiziU
松田聖子
米津玄師
【特別国際音楽賞】
BTS
【特別功労賞】
梓みちよ
小林信吾
ジャッキー吉川
筒美京平
服部克久
弘田三枝子
前田俊明
丸山雅仁
【最優秀歌唱賞】
福田こうへい
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