12月30日にTBSで生放送される『第62回輝く! 日本レコード大賞』(17:30~22:00)の各賞受賞者&曲が20日、発表された。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、三浦大知の「I'm Here」、純烈の「愛をください~Don't you cry~」、Little Glee Monsterの「足跡」、瑛人の「香水」、乃木坂46の「世界中の隣人よ」、DISH//の「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」、AKB48の「離れていても」、氷川きよしの「母」、DA PUMPの「Fantasista~ファンタジスタ~」、LiSAの「炎」の10曲。

「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、真田ナオキ、Novelbright、豆柴の大群、Rin音が選ばれた。「特別賞」はUru、『鬼滅の刃』、NiziU、松田聖子、米津玄師。また、「特別国際音楽賞」にBTSが選出された。

『第62回輝く! 日本レコード大賞』各賞受賞者&曲

【優秀作品賞】

「I'm Here」三浦大知

「愛をください~Don't you cry~」純烈

「足跡」Little Glee Monster

「香水」瑛人

「世界中の隣人よ」乃木坂46

「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」DISH//

「離れていても」AKB48

「母」氷川きよし

「Fantasista~ファンタジスタ~」DA PUMP

「炎」LiSA

【新人賞】

真田ナオキ

Novelbright

豆柴の大群

Rin音

【特別賞】

Uru

鬼滅の刃

NiziU

松田聖子

米津玄師

【特別国際音楽賞】

BTS

【特別功労賞】

梓みちよ

小林信吾

ジャッキー吉川

筒美京平

服部克久

弘田三枝子

前田俊明

丸山雅仁

【最優秀歌唱賞】

福田こうへい

