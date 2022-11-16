年末恒例の大型特番「第64回 輝く！日本レコード大賞」が12月30日（金）17:30からTBS系で4時間半にわたって放送される。
今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には純烈「君を奪い去りたい」、NiziU「CLAP CLAP」、wacci「恋だろ」、氷川きよし「甲州路」、Ado「新時代」、Da-iCE「スターマイン」、Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」、マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」、BE:FIRST「Bye-Good-Bye」、SEKAI NO OWARI「Habit」がノミネート。また新人賞は石川花、OCHA NORMA、田中あいみ、Tani Yuukiが受賞する。
さらに「最優秀歌唱賞」には三浦大知、「特別賞」にはAdo、Aimer、男闘呼組、King Gnu、Kep1er、DA PUMP、ゆず、「特別顕彰」には石川さゆり、天童よしみ、松任谷由実、「特別国際音楽賞」にはSEVENTEENが選ばれている。
TBS系「第64回 輝く！日本レコード大賞」
2022年12月30日（金）17:30～22:00
受賞者 / 受賞作品
優秀作品賞
・純烈「君を奪い去りたい」
・NiziU「CLAP CLAP」
・wacci「恋だろ」
・氷川きよし「甲州路」
・Ado「新時代」
・Da-iCE「スターマイン」
・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
・BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
・SEKAI NO OWARI「Habit」
新人賞
・石川花
・OCHA NORMA
・田中あいみ
・Tani Yuuki
最優秀歌唱賞
・三浦大知
特別賞
・Ado
・Aimer
・男闘呼組
・King Gnu
・Kep1er
・DA PUMP
・ゆず
特別顕彰
・石川さゆり
・天童よしみ
・松任谷由実
特別国際音楽賞
・SEVENTEEN
日本作曲家協会選奨
・藤井香愛
特別功労賞
・新井満
・彩木雅夫
・西郷輝彦
・佐々木新一
・新川二朗
・松平直樹