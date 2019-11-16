年末恒例の大型特番「第61回輝く！日本レコード大賞」が、12月30日（月）17:30からTBS系で4時間半にわたって放送される。

今年も東京・新国立劇場から生放送で届けられる「日本レコード大賞」。第61回の「優秀作品賞」にはLittle Glee Monster、三浦大知、欅坂46、AKB48、純烈、乃木坂46、氷川きよし、日向坂46、DA PUMP、Foorinの計10組の楽曲がノミネートされた。「新人賞」は海蔵亮太、新浜レオン、BEYOOOOONDS、彩青が受賞。「特別賞」には菅田将暉、竹内まりや、米津玄師が選ばれ、「最優秀アルバム賞」はTHE YELLOW MONKEYが4月にリリースしたオリジナルアルバム「9999」となった。

TBS系「第61回輝く！日本レコード大賞」

2019年12月30日（月）17:30～22:00

「第61回輝く！日本レコード大賞」受賞者 / 受賞作品

優秀作品賞

・Little Glee Monster「ECHO」

・三浦大知「片隅」

・欅坂46「黒い羊」

・AKB48「サステナブル」

・純烈「純烈のハッピーバースデー」

・乃木坂46「Sing Out!」

・氷川きよし「大丈夫」

・日向坂46「ドレミソラシド」

・DA PUMP「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」

・Foorin「パプリカ」

新人賞

・海蔵亮太

・新浜レオン

・BEYOOOOONDS

・彩青

特別賞

・菅田将暉

・竹内まりや

・米津玄師

最優秀アルバム賞

・THE YELLOW MONKEY「9999」

優秀アルバム賞

・矢沢永吉「いつか、その日が来る日まで…」

・あいみょん「瞬間的シックスセンス」

・King Gnu「Sympa」

・夏川りみ「美らさ愛さ」

最優秀歌唱賞

・市川由紀乃

作曲賞

・岩崎貴文（氷川きよし「限界突破×サバイバー」）

作詩賞

・石原信一（松原健之「最北シネマ」 / 市川由紀乃「雪恋華」）

編曲賞

・大橋卓弥、常田真太郎（スキマスイッチ「青春」）

企画賞

・森口博子「GUNDAM SONG COVERS」

・高田夏帆「大航海2020 ～恋より好きじゃ、ダメですか？ver.～」

・ちあきなおみ「微吟」

・伊藤蘭「My Bouquet」

・ジェジュン「Love Covers」

・ゴールデンボンバー「令和」

日本作曲家協会選奨

・丘みどり

功労賞

・金井克子

・園まり

・袴田宗孝

・ビリー・バンバン

特別功労賞

・有馬三恵子

・内田裕也

・千家和也

・萩原健一