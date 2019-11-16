年末恒例の大型特番「第61回輝く！日本レコード大賞」が、12月30日（月）17:30からTBS系で4時間半にわたって放送される。
今年も東京・新国立劇場から生放送で届けられる「日本レコード大賞」。第61回の「優秀作品賞」にはLittle Glee Monster、三浦大知、欅坂46、AKB48、純烈、乃木坂46、氷川きよし、日向坂46、DA PUMP、Foorinの計10組の楽曲がノミネートされた。「新人賞」は海蔵亮太、新浜レオン、BEYOOOOONDS、彩青が受賞。「特別賞」には菅田将暉、竹内まりや、米津玄師が選ばれ、「最優秀アルバム賞」はTHE YELLOW MONKEYが4月にリリースしたオリジナルアルバム「9999」となった。
TBS系「第61回輝く！日本レコード大賞」
2019年12月30日（月）17:30～22:00
「第61回輝く！日本レコード大賞」受賞者 / 受賞作品
優秀作品賞
・Little Glee Monster「ECHO」
・三浦大知「片隅」
・欅坂46「黒い羊」
・AKB48「サステナブル」
・純烈「純烈のハッピーバースデー」
・乃木坂46「Sing Out!」
・氷川きよし「大丈夫」
・日向坂46「ドレミソラシド」
・DA PUMP「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
・Foorin「パプリカ」
新人賞
・海蔵亮太
・新浜レオン
・BEYOOOOONDS
・彩青
特別賞
・菅田将暉
・竹内まりや
・米津玄師
最優秀アルバム賞
・THE YELLOW MONKEY「9999」
優秀アルバム賞
・矢沢永吉「いつか、その日が来る日まで…」
・あいみょん「瞬間的シックスセンス」
・King Gnu「Sympa」
・夏川りみ「美らさ愛さ」
最優秀歌唱賞
・市川由紀乃
作曲賞
・岩崎貴文（氷川きよし「限界突破×サバイバー」）
作詩賞
・石原信一（松原健之「最北シネマ」 / 市川由紀乃「雪恋華」）
編曲賞
・大橋卓弥、常田真太郎（スキマスイッチ「青春」）
企画賞
・森口博子「GUNDAM SONG COVERS」
・高田夏帆「大航海2020 ～恋より好きじゃ、ダメですか？ver.～」
・ちあきなおみ「微吟」
・伊藤蘭「My Bouquet」
・ジェジュン「Love Covers」
・ゴールデンボンバー「令和」
日本作曲家協会選奨
・丘みどり
功労賞
・金井克子
・園まり
・袴田宗孝
・ビリー・バンバン
特別功労賞
・有馬三恵子
・内田裕也
・千家和也
・萩原健一