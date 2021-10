GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・小森隼と、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのパフォーマー・陣が、テレビ東京の深夜番組『Dreamer乙』(ドリーマーおつ/10月11日スタート 毎週月曜24:30〜)でMCを務めることが3日、明らかになった。

同番組は、24日より始まるオーディションドキュメンタリー番組『~夢のオーディションバラエティー~Dreamer Z』(毎週日曜21:00〜)の関連番組で、LDH JAPAN史上最大規模のオーディション「iCON Z」の応援番組。

MCを務めるのはGENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・小森隼と、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのパフォーマー・陣で、小森が地上波レギュラーのバラエティMCを務めるのは初めてとなる。オーディションを受けていた若い頃の貴重映像を見て当時の裏話や思い出トークをしながら、オーディションを経てきたからこその目線で、オーディションのポイントや自分たちの時と比較しての想いなどを語る。ゲストとしてGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太、数原龍友、中務裕太、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人、岩谷翔吾、浦川翔平が登場する。

さらに『Dreamer 乙』の放送で収まりきらなかった未公開VTRやここでしか聞けないスペシャルな裏話を『Dreamer 乙 Paravi版』として『Dreamer 乙』放送終了直後から動画配信サービス『Paravi』で独占配信。ゲスト陣も続けて出演する。

