「多岐にわたる」という表現はよく知られていますので、言葉の由来は知らなくても意味は知っているという人も多いでしょう。また、「多岐にわたる」以外にも「多岐」という言葉を使った表現はいろいろありますが、どのくらい知っていますか?

この記事では、「多岐にわたる」の意味や使い方、「多岐」を使った四字熟語について紹介します。また「多岐にわたる」の類語・英語表現についてもまとめました。

「多岐にわたる」とは、「物ごとがいくつかの異なる話題や分野に及んでいること」という意味の表現です。

「多岐」には「道が複数に分かれていること」「あることが多方面に関わりを持っていること」という意味があります。

「多岐にわたる」の「わたる」は、通常は漢字表記を使いません。「広く通じる」という意味であり、漢字だと「亘る」ですが、「亘」は常用漢字ではないからです。

一般的に広く使われる漢字として認められていないことから、平仮名で「わたる」と表現します。

「多岐にわたる」の「多岐」は「多」という文字と「岐」という文字からできた熟語です。「岐」には「行き方が幾筋にも分かれること」という意味があり、元となったのは中国の山の名前であった「岐山」だという説があります。

岐山がたくさんの道筋に分かれていることを例えて、「多岐にわたる」という表現が使われるようになりました。

「多岐にわたる」は比較的堅い言い回しですので、ビジネスシーンでも使われることがあります。そこで、「多岐にわたる」の具体的な使い方を見ていきましょう。

「多岐にわたる」が使われるのは、選択肢が3つ以上とたくさんある場合です。仮に、選択肢が2つの場合は「二者択一」、選択肢が1つの場合には「選択の余地がない」などが使われます。

選択肢の数によって使われる表現が異なる点に注意しましょう。

下記に、具体的な「多岐にわたる」を使った例文を紹介します。

「多岐」という言葉を使った言い回しには、「多岐にわたる」以外にもいくつかあります。ここでは、「多岐」を用いた四字熟語を紹介します。

「複雑多岐(ふくざつたき)」とは、物ごとがたくさんの方面にわたっており、込み入っている様子を表す言葉です。下記のように複雑さと多方面にわたる様子を表す場合によく使われます。

「多岐亡羊(たきぼうよう)」のもともとの意味は「学問の道があまりにいろいろに分岐しており、簡単には真理を得られないこと」という意味があります。意味が転じて「方針があまりに多くて、どれを選べばいいのか困ってしまうこと」という意味で使われるようになりました。

「多岐にわたる」には似た状況で使われる類語表現がいくつかあります。ここでは、「多岐にわたる」の代表的な類語を見ていきましょう。

「多種多様」とは「種類が多くさまざまな様子やそのこと」を示す言葉です。断定の助動詞「だ」の連体形である「な」と組み合わせた「多種多様な」は、「多岐にわたる」とほとんど同じ意味として使われます。

「幅広い」には「範囲が広い」という意味があります。「物ごとがたくさんの分野に及んでいる」という意味がある「多岐にわたる」とは似た状況で使われます。

「マルチな」は、「いくつもの要素が合わさっている様子」を表す表現です。「多岐にわたる」を「マルチな」に言い換えると、ややカジュアルな言い回しになります。

「バラエティ豊かな」は「数や種類が多い様子」「物ごとがさまざまな方面に及ぶ様子」などの意味があります。「多岐にわたる」よりややカジュアルな表現ですが、ほぼ同じ意味で使える表現です。

「さまざまな」は「数や種類がたくさんある様子」「関係している物ごとの範囲が広い様子」などの意味を持つ言葉です。「多岐にわたる」の類語として覚えておきましょう。

「唯一」は「ただ1つ」という意味がある言葉です。「物ごとがたくさんの話題や分野に及んでいる」という意味がある「多岐にわたる」とは真逆の意味があり、対義語として用いられます。

ビジネスや日常生活で英語を使う機会がある人は、「多岐にわたる」の英語表現も覚えておくと便利です。「多岐にわたる」の代表的な英語表現を紹介します。

「wide-ranging」は、「広範囲にわたる」という意味がある英語表現です。「多岐にわたる」の英語表現として使われることがありますので、覚えておきましょう。

「various」の意味は「さまざまな」「多方面の」などです。「多岐にわたる」の英語表現として使われることがあります。

・She had achievements in various field as a businessman.(彼女は実業家として多岐にわたる業績を残している)